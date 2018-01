¡Otra boda en Inglaterra!: La hija pequeña de Fergie y Andrés posa con su novio tras su compromiso

Las bodas se acumulan en la Familia Real británica. Si el próximo 19 de mayo tendrá lugar el enlace del príncipe Harry y Meghan Markle, hoy mismo acaba de conocerse que otro de sus miembros pasará por la vicaría: Eugenia de York. La menor de las dos hijas del príncipe Andrés y de Sarah Ferguson acaba de comprometerse con Jack Brooksbank. Y estas son las imágenes oficiales tras el feliz anuncio.

Eugenia, que cumplirá 28 años el próximo 23 de marzo, lleva siete años de relación con Josh Brooksbank, un joven empresario dedicado a la hostelería, al que conoció a través de unos amigos comunes cuando esquiaban en una estación suiza. Este mediodía ambos han posado por primera vez como prometidos, y lo han hecho con actitud muy romántica en una sesión que ha tenido lugar en la Picture Gallery del palacio de Buckingham.

Eugenia presumía ya de su anillo de pedida, una preciosa y juvenil pieza de diamantes con un zafiro padparadscha, cuya originalidad y rareza es que tiene un tono rosado, en el centro. Además, la princesa lucía un original vestido de Erdem con estampado floral de inspiración oriental y unos zapatos con lazo de Jimmy Choo.

Siguiendo la costumbre, los padres de la joven han hecho oficial el anuncio publicando un comunicado, en el que afirman estar “encantados” con el compromiso. De paso añaden los detalles fundamentales: la boda se celebrará en el otoño de 2018 en la capilla de San Jorge del Castillo de Windsor, curiosamente el mismo lugar donde se darán el “sí, quiero” Harry y Meghan. Confirman también que la pareja se comprometió en Nicaragua a principios de este mes.

Las reacciones ante la noticia no se han hecho esperar. Para empezar, la propia Fergie, quien se ha mostrado eufórica compartiendo varios mensajes y dulces fotos de ambos en sus redes sociales. La ex del príncipe Andrés afirma tener una “total alegría” y dedica a su futuro yerno unas cariñosas palabras: “Queremos a Jack y estoy encantada de tener un hijo, un hermano y un mejor amigo. Eugenia es una de las mejores personas que conozco, así que juntos serán pura armonía”.

En otro tuit asegura: “Siempre digo que el río fluye bien hacia su destino gracias a la guía de una sólida roca”. Mensaje que, por cierto, ha retuiteado el padre de la novia.

Andrés de Inglaterra no se ha quedado atrás en elogios, y ha escrito en su cuenta de Twitter: “Estamos entusiasmados con la noticia del compromiso de Eugenia y Jack. Este es un joven sobresaliente y Eugenia y él se conocen desde hace muchos años. Estoy realmente emocionado por ellos”.

Eugenia trabaja en el mundo del Arte como directora de la galería Hauser and Wirth. También es patrona de algunas organizaciones benéficas, como una contra el cáncer juvenil y otra enfocada en la protección del elefante asiático. La joven no lleva a cabo compromisos dentro de la agenda oficial, pero mantiene su estatus como Princesa y es octava en la línea de Sucesión al Trono. Su hermana mayor, Beatriz, aún no se ha casado.

Hace poco Eugenia se mudó a Ivy Cottage, una coqueta casa en el complejo del palacio de Kensington, donde previsiblemente residirá el matrimonio. Lo que significa que serán vecinos de sus primos Guillermo y Kate, y de Harry y Meghan.