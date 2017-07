Eugenia Martínez de Irujo comparte la imagen más entrañable de la Duquesa de Alba

Un 20 de noviembre de 2014, la Duquesa de Alba se fue para siempre. Pero su recuerdo quedará en la memoria de todos por su intensa vida, la historia de su familia y la gran personalidad que poseía.

Su hija Eugenia Martínez de Irujo fue su ojito derecho, la niña de sus ojos. No hay un sólo día en el que Eugenia no se acuerde de su madre y no la eche de menos, algo que demuestra, sobre todo, a través de las Redes Sociales.

La cuenta de Instagram de Eugenia está repleta de imágenes de su madre. la última que ha publicado ha sido un bonita fotografía en la que se puede ver a la Duquesa de Alba muy pequeña, con dos o tres años de edad, sentada en las rodillas de su madre: “Mi madre con mi abuela. Murió muy joven cuando mi madre únicamente tenía 5 años…”, comenta Eugenia.

Nos encanta que Eugenia Martínez de Irujo comparta fotografías que se encuentran en el seno familiar y que pocas veces tenemos la oportunidad de ver.

Como comentábamos antes, no es la primera vez que Eugenia es generosa con sus seguidores y comparte fotografías íntimas de su madre. En otras ocasiones la hemos podido ver en Marbella junto a una Eugenia Martínez de Irujo que no tendrá más de 6 años. Otras veces Eugenia ha alabado la belleza que su madre poseía en su juventud.

Hay que recordar que la última colección de joyas diseñada por Eugenia Martínez de Irujo, llamada TANUCA, está dedicada a su madre, una colección que posee un gran valor sentimental para la diseñadora: “La colección MÁS especial para mí… Tiene un tremendo valor sentimental y una bonita historia detrás, y un gran peso histórico”, explicó durante su presentación.