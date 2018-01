Eugenia Martínez de Irujo comparte sus bragas en la red

Eugenia Martínez de Irujo se ha atrevido con algo de lo que nos tiene acostumbrados, ni a nosotros ni a sus seguidores. Y es que la hija de la duquesa de Alba se ha compartido un regalo que le han hecho y que no dudará en ponerse lo antes posible: unas bragas negras de tul con un perrito en terciopelo de la firma Teresa Helbig.

“Gracias Teresa Helbig, me encantan”, ha comentado junto a un vídeo en el que mostraba las bragas. Eugenia Martínez de Irujo ha quedado encantada con este regalazo, que Eugenia ha recibido unos días después del Día de Reyes.

Eugenia Martínez de Irujo tiene muy claro lo que quiere y lo que no quiere hacer. La hija de Cayetana de Alba está enamorada y no sólo no se esconde sino que presume de ello. La profesión de su chico le obliga a viajar a menudo alrededor del mundo y ella, ni corta ni perezosa, se apunta a prácticamente todos los que puede, regalándonos sorpresas como las de la semana pasada.

Está viviendo una de las etapas más especiales de su vida desde que empezara a salir con Narcís Rebollo, con el que se dio el ‘sí, quiero’ en Las Vegas. Fue ella misma la que confirmó la noticia con una foto de Marilyn Monroe: “Una amiga a la que adoro!!! me ha enviado esta foto!!! Y me ha parecido la mejor para daros las GRACIAS a TODOS!!!! Por todas vuestras felicitaciones !!!! Ambas felicitaciones!!!! #graciasde❤️a todos”.