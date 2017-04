Paula Echevarría no ha comenzado el lunes con buen pie. Y es que la actriz ha sufrido las consecuencias del tráfico de la mañana, lo que le ha impedido llegar a tiempo al trabajo: “Lo del tráfico hoy en Madrid es desesperante! Hace 1 h y 55 min que salí de casa y aún no he llegado al trabajo! #UnLunesMuyLunes 😓 🚕🚗🚛🚙🚕”, ha escrito disgustada.

A pesar de que comenzaba la mañana con alegría compartiendo una imagen muy habitual en su Instagram en los últimos meses, Paula Echevarría ha visto cómo se ha ido torciendo su día poco a poco, con el paso de las horas. Sin embargo, la actriz española no es proclive a perder la sonrisa, por lo que encontrará un aliciente a lo largo del día para olvidar su dura y estresante mañana.

A punto de comenzar los rodajes de ‘Velvet Colección’, Paula Echevarría ha pasado un fin de semana de lo más relajante. La actriz ha pasado tiempo junto a su hija Daniella, con la que mantiene una relación muy cercana, y su mascota Mowgli. Aprovechando que era el Día del Libro, madre e hija han disfrutado de unos días de relax y lectura, que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

“#DiaDelLibro! #SantJordi ⚘📚 #LaParteEscondidaDelIceberg #MaximHuerta #DisneySpain #Blancanieves #Tiana #LaBellaYLaBestia“, ha escrito junto a todos los libros con los que se han hecho madre e hija. El que no ha estado presente estos días ha sido David Bustamante, que se mostró muy enfadado con la prensa la pasada semana al salir del domicilio familiar tras pasar una hora con su hija.

Paula Echevarría se ha refugiado en su hija Daniella en el momento más delicado. Y es que en medio del boom mediático que ha provocado su separación con David Bustamante, Paula sigue mostrando la mejor de sus sonrisas. La pasada semana, precisamente, David Bustamante protagonizó uno de los momentos más tensos al dar la cara por segunda vez al saltar la noticia de su separación.

Después de haber pasado los primeros días de vacaciones de Semana Santa en San Vicente de la Barquera junto a Daniella, la pequeña disfrutó de su madre en Asturias antes de volver a Madrid. Pues bien, unos días después de que acabaran los días de fiestas, el cantante se acercó el jueves pasado al domicilio familiar para pasar otro rato junto a la hija que tiene en común con Paula Echevarría.

Al salir de su casa, el cantante ha mostrado su enfado a la prensa que se encontraba en las inmediaciones de la viviendo. Al bajar la ventanilla del coche, David Bustamante ha dicho: “Lleváis 20 días. Sed respetuosos. No va a haber más declaraciones. Nos estáis matando poco a poco”.