Esto es lo que hace Paula Echevarría cuando se reencuentra con su gran amiga Marta Hazas

¡Lo que ha unido ‘Velvet’, que no lo separe nadie! Paula Echevarría y Marta Hazas se han vuelto inseparables. Y es que ‘Velvet’ ha conseguido unir a grandes actrices, no sólo en los set de rodajes, también detrás de las cámaras. Y es que la Navidad no ha sido un parón para su relación de amistad, puesto que aprovechan estas fiestas para quedar en el norte, hasta donde ambas se desplazan para pasar estos días con su familia.

Pues bien, Paula y Marta han quedado en Suances, Cantabria, para disfrutar de un día de compras, y no han dudado en compartirlo en las redes sociales. “Tradiciones navideñas! 🎅🎄 Dia de chicas! 💖💖💖 #Christmas2016 #Cantabria“, ha escrito Paula junto a una instantánea en la que ambas aparecen en una tienda de ropa.

Ha sido un gran año para la actriz, ya que acaba de poner fin a la exitosa serie ‘Velvet’. A pesar de que acaba de terminar un gran proyecto, parece que el próximo año viene cargado de otros nuevos, aunque por el momento, ha preferido no adelantar nada. “¡¡¡FELIZ NAVIDAD!!! #Love #Family #Christmas2016 #AsturiasPatriaQuerida ❤”, escribía Paula, mientras que su marido, David Bustamante, escribía junto a la misma imagen: “Los #BustamanteEchevarria os desean… FELIZ NAVIDAD!!!❤️🎄🎁😘😘😘 #MaximaFelicidad #Familia #Amor@pau_eche y #Daniella ❤️❤️❤️❤️❤️”.