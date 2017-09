El espectador más fiel de Jorge Javier Vázquez en su momento más delicado

Jorge Javier Vázquez no está pasando por uno de sus mejores momentos. Después de protagonizar una de las polémicas de la semana, de la que por supuesto, no se ha pronunciado por ahora, el presentador continúa con su día a día. Jorge Javier está centrado en el programa que presenta actualmente, ‘Gran Hermano Revolution’, y este jueves volvía a la gala con la simpatía de siempre.

Desde el plató no dudó en compartir una instantánea en la que muestra a su espectador más fiel, una de sus mascotas, que mira con atención a la televisión, donde sale el presentador: “Y mientras yo presento #GHRevolution, Romeo no me quita ojo. ¡Gracias por estar ahí! 💙”, ha escrito junto a la imagen.

Y mientras yo presento #GHRevolution, Romeo no me quita ojo. ¡Gracias por estar ahí! 💙 A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) on Sep 28, 2017 at 2:32pm PDT

Jorge Javier se ha convertido en el personaje de la semana. Parece que el presentador no está contento con las decisiones que ha tomado ‘La Fábrica de la Tele’, motivo que le ha llevado a no estar en ‘Sálvame Diario’ ni en ‘Sábado Deluxe’. Sin embargo, Jorge Javier ha preferido no pronunciarse el respecto.

Tanto es así, que el presentador no estuvo en el estreno de la película ‘La llamada’ ni en la fiesta del 100º aniversario de la revista Lecturas, a pesar de que en ambas convocatorias se le esperaba. Parece que Jorge Javier no quiere hablar del tema por el momento.

Sus compañeros sí lo han hecho, aunque la mayoría de ellos están convencidos de que su ausencia es por ‘Gran Hermano Revolution’. “Me imagino que ahora, que acaba de empezar con este gran formato, Jorge está volcado en eso. Él tiene que conocer a los protagonistas y necesita ver muchas horas del programa”, declaraba Ana Rosa Quintana.

Su amiga y compañera de trabajo Carlota Corredera también se ha pronunciado: “No tengo ni idea de lo que ocurre con Jorge Javier Vázquez. No tengo constancia de nada, de ninguna polémica. Sé lo mismo que vosotros, lo que ha dicho Mediaset, que se está centrando en su trabajo en ‘Gran Hermano’ y estamos deseando que vuelva a su casa, que es ‘Sálvame’. Yo tengo una relación estupenda con él…”, apuntó.

La negativa de Jorge Javier Vázquez en el último momento a presentar Sálvame Deluxe sería un pulso del miembro del jurado de ‘Got Talent’ a ‘La Fábrica de la Tele’, productora de los programas que el conduce. Al parecer el hecho de que los directores del programa hayan empezado a presentar no habría sentado bien al periodista que habría visto como, además de su tiempo en pantalla, se ven reducidos los ingresos por publicidad que corresponden a cada presentador cuando de manera individual anuncia una marca en directo.

¿Se pronunciará en algún momento Jorge Javier sobre la polémica?