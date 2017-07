Ernest Augusto de Hannover y Ekaterina Malysheva ya son marido y mujer. La pareja se ha dado el ‘sí, quiero’ en una ceremonia civil en el Ayuntamiento Nuevo de Hannover, y han estado rodeados de un reducido número de invitados, unos 30 aproximadamente, entre los que estaban los hermanos de Ernest, Alejandra y Christian de Hannover, según la publicación alemana Hannoversche Allgemeine Zeitung.

El que finalmente no ha asistido a esta ceremonia es el príncipe Ernesto de Hannover, que se había opuesto a la celebración de esta boda. Llamaron la atención las declaraciones de Ernesto de Hannover al periódico alemán Handelsblatt, donde explica que emprenderá acciones legales para recuperar todos los bienes que cedió a su hijo en 2005: “No ha sido fácil tomar esta decisión porque involucra a mi hijo, pero me he visto obligado a hacerlo porque están en juego los intereses de la casa de Hannover, incluido los bienes culturales”, desvela a dicho medio.

Para este día tan especial, Ernest Augusto ha lucido esmoquin y la diseñadora ha apostado por un vestido discreto de la firma Sandra Mansour de manga larga y cuello camisero en color rosa. Ha lucido melena suelta y un sencillo y discreto maquillaje.

La ceremonia religiosa se celebrará el próximo sábado 8 de julio en la Marktkirche o Iglesia Mercados de los Santos George y James, y la recepción tendrá lugar en el castillo de Mariemburg, propiedad de la familia del novio. Este castillo, rodeado de impresionantes jardines de los que seguro disfrutan los invitados, es una de las grandes maravillas que posee la Casa de Hannover. Está situado a tan solo diez minutos de la iglesia y en él se celebró el enlace de Ernesto de Hannover con su primera mujer Chantal Hochuli.