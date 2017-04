Alejandra Silva no está acostumbrada a tanto flash como su pareja, el actor Richard Gere, pero ha sido una de las invitadas de honor del desfile de la firma St. Patrick en la Barcelona Bridal Week. Tras la visita de Gere a la ciudad condal la semana pasada, este miércoles ha sido Alejandra la protagonista. La joven empresaria ha alabado al intérprete de Pretty Woman y ha asegurado que ha tomado notas en su teléfono móvil sobre la colección que ha visto de vestidos de novia de la firma, propiedad del Pronovias Fashion Group. Tras ver el show, encabezado por la modelo Karolina Kurkova, ha hablado con la prensa.

Dices que has madrugado mucho hoy, ¿no?

Me levanto a las 5:30 porque medito cada mañana, hago una hora de meditación, y esto no puede faltar porque si no, no estaría con esta energía.

¿Cómo fue conocer al Dalai Lama?

A su santidad el Dalai Lama tengo el privilegio de conocerlo ya hace tiempo. Con Richard intentamos ir a verlo lo máximo posible porque es una fuente de inspiración para todos, es un hombre muy especial.

¿Qué te ha parecido la colección de St. Patrick?

Ha sido increíble. Tuve la suerte de conocer a Alberto Palatchi antes de venir aquí al desfile y la verdad es que esto que dicen de que detrás de una gran marca hay un gran hombre, es totalmente cierto en su caso. Menuda colección. Yo sé que a él no se le escapa ningún detalle, de hecho, esta colección va mucho con mi estilo porque es una mezcla de sobriedad con puntos sexys.

¿Has venido a coger ideas?

Yo he apuntado. He apuntado mis cosas en el teléfono.

¿Entonces no descartáis boda?

A la hora de formalizar algo y tener una familia yo soy muy tradicional. Pero por ahora no tenemos nada pensado.

Has confesado que te gustaría que fuera en Galicia y por la Iglesia…

No no no. No recuerdo haber dicho esto. Pero Galicia es mi tierra y me encantaría. Los dos somos creyentes y sabéis que nunca me he casado por la Iglesia, con lo cual sería la primera vez.

¿Sabes que eres una de las mujeres más enviadiadas del mundo, no?

¡Qué va! Por favor…

¿Cómo es Richard?

La persona es mucho más que el actor. Es una persona muy cariñosa, humilde, que se desvive por los demás, que te escucha de verdad. Es una persona verdadera.

¿Y como pareja cómo es?

Muy romántico. Cuando tienes una pareja tiene que compenetrarte en muchos campos y uno de ellos, por lo menos para mí, importantísimo, es poder compartir proyectos juntos, tanto de vida como laborales. Y en este caso, compartimos proyectos sociales de ayuda a los demás, que para nosotros es muy importante en nuestra vida juntos.

¿Cómo lleváis las distancias?

Mal, muy mal. Pero intentamos llevarlas lo mejor posible. Esto no va a ser así para siempre y le pondremos fin en algún momento, más pronto que tarde.

Vendrá a vivir a España o irás tú allí…

O a lo mejor es en otro sitio, a lo mejor nos vamos a retirarnos a la playa. De verdad, no lo sé. Pero como tengo que mirar también por mi hijo, tiene que ser una decisión que no se puede tomar a la ligera.

¿Lo vuestro fue un flechazo?

Total, Fue un karma que teníamos ya de vidas pasadas y teníamos que estar juntos.

La semana pasada estuvo él por Barcelona…

Estuvimos los dos, lo que pasa es que yo me escondí. Se me da muy bien…

¿Cuando empezaste con él pensaste en algún momento en la diferencia de edad?

Nunca piensas en la diferencia de edad. Cuando te enamoras, te enamoras, y es así. Realmente, la diferencia de edad en este caso… Él tiene mucha más energía que yo, que soy una persona más tranquila, ¡y él acaba conmigo!

¿Qué ha descubierto Richard de España contigo?

El buen vino. El Real Madrid, que ahora es un gran fan, me viene ya de familia. También la paella en Valencia, fuimos a visitar a Porcelanosa. Él es un hombre de mundo, con lo cual ya conocía bien España y estaba enamorado ya de España, con lo cual ahora ya más.

¿Os habéis planteado adoptar?

No lo descarto, porque hay muchos niños con necesidad.

¿Qué relación tiene él con tu hijo?

Fantástica. Hace de padre y es fantástico. Él como persona es un ejemplo a seguir y tiene mucho que decir y le transmite mucho a mi hijo, que tiene 4 años.

¿Cómo se comunican?

Mi hijo es bilingüe, su padre es americano.

¿Y cómo se llevan entre vuestros hijos?

Bien. El hijo de Richard tiene 17 años, así que la diferencia es muy grande, pero se llevan bien. Cordial. Una familia dispar, pero una familia.