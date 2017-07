Enrique Iglesias hace oídos sordos al abucheo de su concierto en Santander

El único concierto ofrecido por el cantante Enrique Iglesias en nuestro país ha llegado cargado de polémica.

Santander fue la ciudad elegida por el hijo de Julio Iglesias para mostrar en directo el show de su gira Love Sex.

30.000 personas concentradas en El Sardinero acudieron emocionadas a ver a su ídolo. Pero el directo ofrecido por el cantante no tuvo un final feliz.

Enrique Iglesias se marchó ante una pitada monumental por parte del público y al grito de “Manos arriba, esto es un atraco”.

‘Concierto lamentable, ‘atraco a mano armada’, ‘Que nos devuelvan el dinero’ o ‘No es que cante mal, es que no canta’, han sido algunas de las lindezas entre las miles que se han lanzado a través de Redes Sociales, las cuales han ardido tras el espectáculo.

Sus canciones más reconocidas como ‘Bailando’, ‘Bailamos’ o ‘I like it’ sonaron durante la actuación. Pero Enrique Iglesias cometió un error imperdonable. El cantante ofreció un concierto que la mayoría de los asistentes considerado demasiado corto (1 hora y veinte minutos) teniendo en cuenta el precio de las entradas.

Por si esto fuera poco, tras cantar la última canción, ‘I like it’, Enrique Iglesias abandonó el escenario sin decir absolutamente nada. No hubo despedida, no hubo palabras de agradecimiento. Nada.

Todo el público asistente dio por hecho que Enrique volvería a salir. Pero no. Ni bises, ni saludos, ni presentación de la banda que lo acompañaba; se fue sin decir adiós. Cuando los técnicos comenzaron a desmontar el escenario, el público, incrédulo ante lo que estaban viendo, se indignó.

“Fuera, fuera” es lo comenzó a corearse en El Sardinero y seguidamente una monumental pitada.

Para rematar, Enrique Iglesias, ha hecho oídos sordos y ha publicado un vídeo en Instagram donde agradece a Santander el cariño recibido. El cantante se muestra satisfecho y feliz.

Van a llevar razón todos los que dicen que Enrique Iglesias no tiene oído…