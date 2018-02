En SEMANA, Ágatha Ruiz de la Prada se sincera y habla de su nueva vida

Hace pocos meses que Ágatha Ruiz de la Prada superó su primer año desde la dolorosa separación que vivió con Pedro J. Ramírez en noviembre de 2017. Hoy, desde la distancia y más serena, la diseñadora parece vivir más feliz que nunca.

Completamente renovada, Ágatha Ruiz de la Prada sabe cómo divertirse en su nueva vida de soltera, una etapa en la que ha admitido que está ligando más que nunca.

Ágatha también ha hablado con claridad sobre su exmarido, hacia quien no ha escatimado en reproches. ¿Por qué Ágatha Ruiz de la Prada ha querido posar para nuestra revista SEMANA con este bonito perro Chow Chow? Con esta portada ha querido lanzar un mensaje a Pedro J. Ramírez, ya que el perro que muestra Ágatha pertenece a la familia de Jota, un perro de esa misma raza que los empleados de El Español regalaron al periodista: “Me he tenido que hacer cargo yo porque a él no le gustan los animales; de hecho no lo ve desde el famoso desayuno en el que me pidió el divorcio”, comenta, entre muchas otras cosas, en el interior de las páginas de SEMANA.

Como siempre que lo hace, Ágatha se ha mostrado sincera y valiente ante nuestras preguntas y no se ha dejado nada en el tintero a la hora de admitir cómo los pasos dados por Pedro J. han influido en su vida y en la de sus hijos.

Además, en tu revista favorita del corazón encontrarás todas las imágenes del primer viaje de novios que han protagonizado Alfred y Amaia, así como un análisis detallado de todas las pruebas que evidencian los nuevos retoques estéticos de la reina Letizia.

Todo esto y mucho más en el nuevo número de SEMANA.

¿Te lo vas a perder?

¡Corre a tu kiosko a por tu ejemplar!