El emotivo recuerdo de María Patiño a su padre seis meses después de su muerte

María Patiño no olvida a una de las personas más importantes de su vida: su padre, que falleció el 6 de enero de 2017. El comienzo de año fue muy duro para la presentadora de televisión, ya que estaba muy unida a su padre, que murió tras una larga lucha contra un cáncer.

Ahora, seis después de su fallecimiento, hace pública una emotiva carta dirigida a él: “Mi padre representaba todos los valores que necesita una buena persona, fe en lo que cree, disciplina en lo que hace y honestidad en lo que dice. Un referente que me ayuda cada día para seguir luchando en aquello que creo sin importarme las consecuencias”, comienza diciendo, destacando todo lo que le ha enseñado su padre.

“Sus ojos verdes reflejaban transparencia y verdad, no hay días de mi vida que no los recuerde para saber a donde ir. Me enseñó todo en la vida, me enseñó a no quejarme sino a preocuparme y me enseñó entre otras cosas a amar para siempre a mi tierra, Galicia. Un abrazo”, zanja la presentadora. La foto de la carta ha ido acompañada de un “poco más que añadir”.

Padre e hija estaban muy unidos, y su pérdida ha sido un duro golpe para María Patiño, que ahora ha querido dedicarle unas bonitas palabras. No es la única pérdida a la que ha tenido que hacer frente la presentadora, que en 2014 perdió a su madre, Paz, tras luchar contra una dura enfermedad.