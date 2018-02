El emotivo mensaje de Luis Alfonso de Borbón 34 años después de la muerte de su hermano

El 5 de febrero de 1984, la tragedia tocó de lleno a la familia de Carmen Martínez-Bordiú. Su hijo Francisco, de 11 años de edad, sufrió un terrible accidente de tráfico a consecuencia del cual, dos días más tarde, perdería la vida. Carmen y su otro hijo, Luis Alfonso de Borbón, un año menor que Francisco, tendrían que aprender a vivir desde entonces sin él.

Ahora, 34 años más tarde de ese terrible suceso, Luis Alfonso de Borbón ha querido recordar a su hermano Francisco con una emotiva carta que ha publicado en Redes Sociales, junto a una bonita imagen de ambos hermanos cuando eran tan sólo dos niños: “#Querido #Fran, Han pasado ya 34 años desde que te fuiste sin podernos despedir.

Me quedé sin mi #hermano #inseparable por 10 años, mi #compañero de #juegos, mi referente; tu me guiabas, me protegías, me acompañabas y hacías que cada #día fuera una #aventura. A pesar de ser tan distintos, nos complementábamos a la #perfección.

Por más que pasan los #años, #siempre tendré en mi #corazón todos los #buenos#momentos que vivimos #juntos”. Estas han sido las tiernas y sentidas palabras que Luis Alfonso ha dedicado a su hermano.

Están siendo meses difíciles para Luis Alfonso de Borbón. Si cada 7 de febrero tiene que lidiar con el triste aniversario de la muerte de Francisco, ahora también tendrá que enfrentarse al aniversario de la muerte de su abuela Carmen Franco, a la que estaba muy unido y que falleció el pasado mes de diciembre de 2017.

No han sido las únicas pérdidas importantes en la vida de Luis Alfonso de Borbón. Al hijo de Carmen Martínez-Bordiú también le falta la figura de su padre, Alfonso de Borbón, a quien también recordó a través de Redes Sociales el pasado 31 de enero, cuando se cumplían 29 años de su muerte: “Ya han pasado 29 años de tu #ausencia y no hay día que no te recuerde. Cómo me gustaría compartir contigo esta bonita #familia que he formado y cuántas cosas tengo que contarte. Tus #nietos te admiran y quieren gracias a las #historias que les cuento de ti. Sé que desde el cielo me cuidas junto a Fran y ahora acompañado por Man. Nunca os olvidaré! #amor de #hijo , de #nieto y de #hermano”, escribió.