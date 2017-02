Emotiva felicitación de Marta Hazas a su marido

Marta Hazas y Javier Veiga sellaron su amor el pasado 1 de octubre del 2016 con una preciosa boda. Tras cinco años de relación este actor y esta actriz tuvieron claro que lo suyo era para siempre.

Ambos tienen muchas cosas en común, entre ellas una da las más importantes: su profesión.

Su amor por la interpretación les ha llevado ahora a compartir escenario en la obra de teatro ‘5 y…acción’, junto a Carlos Sobera.

La compenetración en el escenario es un claro reflejo de la unión que mantienen en su vida personal. Marta Hazas se deshace siempre en halagos con su marido y muestra lo encantados que están juntos en su vida personal.

El último mensaje que la actriz ha querido enviar a su marido de forma pública ha sido con motivo del cumpleaños de Javier Veiga, que ha cumplido 44 años este 11 de febrero: “Feliz cumpleaños @veigajavier. No sé cómo te da tiempo a cumplir años con la de cosas que haces a la vez. Hoy a celebrarlo con doblete en el teatro #5yaccion y yo a celebrar que regalos de personajes me haces #marisolventosa

#maridín #mediolimón pic by @sergiolar10 que siempre retrata momentos mágicos”

La imagen que acompaña al mensaje con el que Marta se enorgullece del espíritu trabajador y creativo de su marido, no puede ser más tierna. Javier Veiga y ella se abrazan de forma amorosa entre risas de complicidad frente al espejo de un camerino. Una imagen que simboliza a la perfección el amor que les une en lo personal y en lo profesional.