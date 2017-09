Elimina los excesos tras las vacaciones

Has disfrutado del verano y de tus merecidas vacaciones, pero al volver a casa y subirte a la báscula, tienes una mala noticia: has ganado unos kilos de más.

Es uno de los daños colaterales del verano, pero tenemos las claves para solucionar el problema. ¡Apúntate al plan détox!

1.¿Qué es un plan détox?

Según sus más íntimas seguidoras, este tipo de plan te ayuda a resetear tu cuerpo. con el que eliminarás el cansancio y conseguirás una mayor vitalidad desde por la mañana. Con el plan que te proponemos, no sólo te estamos diciendo que cambies tus hábitos alimentarios y hagas una dieta estricta, si no que modifiques tu estilo de vida y optimices el funcionamiento de tu organismo.

En un plan detox es importante que consumas una serie de licuados, que conseguirán un efecto depurativo en tu cuerpo, a la vez que proporcionas sustancias antioxidantes. Los líquidos serán tus aliados, y las verduras, frutas y cereales integrales sus ingredientes imprescindibles.

2.stop toxinas

¿Sabías que las toxinas entran a tu cuerpo a través de alimentos, bebidas o incluso del aire que respiras?

Nuestros órganos, como el riñón, hígado o la piel, te ayudan a eliminarlas, pero en ocasiones esto no es suficiente para deshacernos de la gran cantidad que se ha ido acumulando, por ello necesitamos un extra. Las dietas détox, que se componen sobre todo de líquidos, están creadas para ello, resetear tu cuerpo y limpiar el organismo en tiempo récord.

3.¿Qué alimentos consumir?

Existen una variedad de alimentos prodétox, que favorecen la eliminación de toxinas. Normalmente esta dieta está compuesta a base de fibra, tales como cereales o legumbres integrales, semillas, quinoa o soja. Las verduras de hoja verde, kale, col rizada, espinacas o brócoli también son importants. Lo mejor para aliñar tus ensaladas y platos es con hierbas y especias como el jengibre, romero, orégano, cúrcuma o ajo. El aguacate o las algas tendrás que introducirlo en tu dieta diaria. Si te da hambre entre horas, toma unas nueces o frutos secos crudos.

Existen otros alimentos que no favorecen a la eliminación de toxinas, como las grasas saturadas, de comidas tipo fast food, alimentos procesados, bollería industrial, quesos grasos o embutidos. Los refinados como el ázucar, harina, pan blanco o pasta (no integral) no serán adecuados.

4.cuánto tiempo. Este tipo de dietas no debes realizarlas más de dos semanas, ya que con ese tiempo será suficiente para purificarte y limpiar el organismo. Ten en cuenta si estás embarazada o con el período, ya que durante esa temporada estás más débil y necesitas más proteínas y energía.

5.mantén la forma

Al terminar tu plan détox debes de seguir una dieta variada y equilibrada, en la que el aporte de fibra y de líquidos deben de seguir siendo habituales.

Además de unos hábitos sanos, tales como practicar ejercicio físico al menos 3 veces por semana, intercambiando ejercicios cardiovasculares, como andar, correr, nadar o ir en bici, con musculares. ¿Comes en el trabajo? ¡no hay excusa!

Cuando comes en la oficina, normalmente se tiende a consumir alimentos fast food y pocos elaborados.

Te proponemos varias ideas para llevarte el tupper al trabajo y comer sano.

– Arroz. integral Combínalo con verduras y/o gambas. Otra opción es a las 3 delicias (tortilla, guisantes y zanahoria). O con brócoli y pollo.

– Ensalada. Templada de canónigos, atún, patata y nueces. O mezcla de lechugas, aguacate, manzana y pollo (aliñada con lima).

– Verduras. Esenciales. Puedes preparar unos guisantes salteados con cebolla y jamón, o un wok variado de veduras al gusto.

– Pasta integral. Una receta ideal es combinarla con setas y gambas. o con tomate y olivas negras.

– Quinoa Con calabaza y calabacín, con brócoli o con espinacas y anacardos.

Si no tienes tiempo por la mañana… 4 ideas de desayuno

Desayunar cada día es un hábito que debes de cuidar y realizar diariamente, ya que si acostumbras a tu cuerpo a no comer durante la mañana, a la hora de la comida llegarás con un hambre voraz. No hay excusas de no tener tiempo: 5 desayunos rápidos de hacer y súper nutritivos.

– Típico español. Zumo natural de naranja, dos tostadas de pan integral con una cucharada de tomate natural y unas gotas de aceite de oliva. Añade pavo en lonchas.

– El caballo ganador. Un bol completo compuesto por 3 cucharadas de celerales integrales, 1 de copos de avena, 1 vaso de bebida de avena y variedad de frutos rojos, que tienen un fuerte potencial antioxidante.

– El rey. Un vaso de té verde y un sandwich de pan integral (1/4 de pepino, 1/2 aguacate, 1 puñado de espinacas)

– El batido más sano. En la licuadora añade: 1 plátano, 2 dátiles, 1 cuchara de copos de avena, 1 taza de leche de almendras, 8 fresas, 1 pizca de canela.

– 2 rebanadas de pan integral con 1/aguacate.