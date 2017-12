Elena Furiase intenta recomponer su vida profesional y personal

Se podría pensar que Elena Furiase es de esas mujeres que lo tienen todo para poder triunfar en cada aspecto de su vida. Y se podría pensar que además lo podría lograr de una forma más fácil que cualquier otra persona, teniendo en cuenta que procede de una de las sagas familiares de artistas más reconocidas de nuestro país y de los que ha heredado su talento, que es joven, que es guapa, que es trabajadora y que posee fama.

Pero lo cierto es que en este momento, Elena Furiase se encuentra en la búsqueda de la estabilidad, tanto sentimental como laboral.

En el terreno sentimental, Elena Furiase acaba de confesar en unas declaraciones realizadas recientemente a Europa Press, que desearía encontrar al hombre de su vida. Su última relación conocida fue con el músico Javier Suárez, con quien salió durante dos años y con quien rompió en 2015.

Desde ese momento, a la hija de Lolita no se le ha vuelto a conocer una relación, aunque no parece que no lo haya intentado si nos fijamos en los mensajes que durante todo el mes de noviembre del 2017 publicó en Redes Sociales, un mes que ella misma bautizó con el nombre de ‘Noviembre agridulce’. En las publicaciones que hizo Elena Furiase durante esos días, se podía leer entre líneas que la actriz había sufrido un desengaño amoroso o una decepción sentimental.

Teniendo en cuenta las declaraciones que ahora ha hecho para Europa Press, Elena Furiase demuestra que si hubo un desamor, ya está superado y que ya está preparada para afrontar un futuro en compañía de otra persona: ““Busco mi compañero de vida y el padre de mis futuros hijos”. “Busco una persona con la que compartir mi vida básicamente”. “No tengo a nadie por ahora, estoy libre, soltera”, ha dicho, lanzando un mensaje a todo aquel que quiera recogerlo o desee estar receptivo.

Qué mejor que utilizar los medios de comunicación como plataforma para ‘venderse’ como soltera de oro.

En cuanto al terreno profesional, Elena Furiase lleva tiempo ‘trabajándoselo’, como se suele decir. En agosto del 2017, su madre, Lolita Flores, confesaba la cruda realidad que atravesaba su hija en el terreno laboral. En el programa que la hija de Lola Flores presentó, ‘Lolita tiene un plan’, y en el que realizaba entrevistas al más puro estilo Bertín Osborne, relató que hacía tiempo que su hija Elena tenía problemas para trabajar en España: “Mi hija hace muchos cástings, pero la llaman bastante poco”.

Esta situación llevó a Elena Furiase a tomar una decisión. Hacer la maleta y cruzar el charco. Viajó hasta la meca del cine, Los Ángeles, donde vive una de sus mejores amigas, la actriz Ana de Armas, que está triunfando en Hollywood.

Elena y Ana se conocieron rodando la serie ‘El internado’ y desde entonces se hicieron inseparables. En estos momentos de escasez laboral en España, Elena pensó que no sería una mala idea, aprovechar la invitación que Ana de Armas le hizo para que acudiese al estreno en Hollywood de la película en la que ella misma había participado, ‘Blade Runner’, y contactar con algún representante.

No era la primera vez que la nieta de Lola Flores intentaba abrirse puertas fuera de nuestro país. Elena Furiase ya estuvo antes una temporada en Miami, tanteando el terreno.

Ahora se encuentra de nuevo en España. Elena Furiase continúa buscando y esperando su oportunidad. Desde luego no va por mal camino, porque en esto de la interpretación, como en el amor, no hay actor que no haya confesado en alguna ocasión que todo es cuestión de tesón, de no tirar la toalla y de ‘trabajárselo’ cada día.