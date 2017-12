Elena Furiase, delgadísima, desafía al invierno con una impactante foto

Y 1….y ..2 #ejercicioenaltamar #recordando #crucero #viajerasconb 🚢🌊 A post shared by Elena Furiase 🌹🌴 (@elenafuriase) on Nov 25, 2017 at 4:28pm PST

Hace mucho tiempo que Elena Furiase desveló que no tenía ningún problema de salud y que simplemente había cuidado su alimentación. De hecho, sigue espléndida, y cuidándose a tope. La hija de Lolita Flores, que está guapísima, ha colgado esta fotografía que vemos sobre estas líneas y que supone todo un desafío a las bajas temperaturas que estamos viviendo…

En septiembre de este año ante la polémica que se despertó por unas fotografías suyas, Elena explicó el motivo de su cambio: “Simplemente he aprendido a alimentarme, a comer bien, a cómo combinar los alimentos”, reconocía durante la presentación de la película ‘La Llamada’. “Muchas veces estamos en sobrepeso o más delgadas de lo normal y llega un momento que el cuerpo está en el peso que necesita. Simplemente es que estoy bien, alimentándome bien, pero no estoy anoréxica ni mucho menos, estoy en mi peso”, aseguraba tajante la nieta de Lola Flores que, además, quiso mandar un mensaje de tranquilidad a sus fans: “Me encanta comer. No os preocupéis, no estoy enferma ni pasa nada”.