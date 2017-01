El ‘revelador’ vestido de Chenoa

‘Tu cara me suena’ está en la recta final del programa, y los miembros del jurado asistieron a ‘El Hormiguero’ para contar cómo había sido su experiencia en el talent show. Todo iba según lo previsto, hablando del programa y todos vestidos discretamente, o eso parecía.

Durante una de las sorpresas que Pablo Motos les tenía preparada a los integrantes de ‘Tu cara me suena’, Chenoa mostró que, lo que al principio parecía ser un sencillo mono negro de la firma Yamamay, tenía más ‘miga’ en los lados. Cuando la artista se puso de lado dejó ver que los laterales del mono eran completamente de transparencias. La extriunfita exhibía su sensual figura. Pero ahí no quedó la cosa. Lo más sorprendente fue cuando al ocurrente Ángel Llàcer se le ocurrió decir que Chenoa no llevaba ropa interior, que efectivamente así era.

Pero la cantante explicó el por qué. Y es que la artista sí que acudió con bragas al concurso, pero se cruzó por los pasillos con Pilar Rubio quien le aconsejó: ‘quítate las bragas’. Dicho y hecho, la extriunfita le hizo caso: ‘Le he hecho caso porque ella viste muy bien y sabe de lo que está hablando’, bromeó la cantante.

Durante la entrevista, Pablo Motos no quiso perder la oportunidad de preguntarle a la artista por David Bisbal, la famosa ‘cobra’ ene el concierto del Reencuentro de OT en TVE, e incluso por el anuncio que, con la misma temática, había grabado, confesando que: “nos reímos todos, ¡y encima me lo llevo calentito!”, respondió. Chenoa tiene salida para todo.