De los escenarios a la Corte Británica. Parece que Kylie Minogue no pierde el tiempo. Si hace unos meses la australiana anunciaba su ruptura con Joshua Sasse con quien incluso se había comprometido, ahora resulta que la artista podría estar manteniendo una especial relación nada más y nada menos que con el hijo de la reina Isabel, que el próximo viernes cumple 91 años.

Y es que en temas amorosos no es que a Kylie le haya ido especialmente bien. Lo suyo con Andrés Velencoso duró bastante pero como todo en esta vida tiene un final, igual que en el caso de Sasse. Parece que la tendencia de la cantante a buscárselos jovencitos no le ha funcionado demasiado bien, y eso que lo de ser una “cougar woman” está de moda.

Ahora, con el príncipe Andrés, Kylie se mueve en un terreno peligroso, sin duda, menos mal que después de Fergie y sus peculiaridades a la Reina no hay nada que pueda escandalizarle. Además, no podemos obviar que en cuanto a edad Kylie está mucho más en la generación del príncipe Andrés que en la de cualquiera de sus ex novios.

Otros puntos positivos que tiene la artista son que pertenece a un país de la Commonwealth, lo que hace que sus lazos con el antiguo Imperio Británico sean casi fraternales. La cantante es una mujer elegante, atractiva, madura y discreta. Tiene una carrera consolidada y es muy querida en el Reino Unido, donde reside de manera habitual. Es además una adelantada a su tiempo, ya que siempre se ha considerado una defensora a ultranza de los derechos del colectivo LGTB y casi un símbolo para ellos, por encima incluso de Madonna y otras artistas, sin olvidar que es toda una superviviente que ha superado con éxito un cáncer de pecho.

La amistad entre la diva y el príncipe no es ningún secreto, tanto que mantienen una buenísima relación desde hace varios años, sin embargo, según apuntan varios medios internacionales, parece que en los últimos tiempos entre ellos ha habido algo más que un contacto propio de amigos. Concretamente desde que Kylie rompiera su compromiso con Joshua Sasse al enterarse de que este mantenía un idilio con la española Marta Milans. Fue entonces cuando el príncipe Andrés se convirtió en algo más que el hombro en el que la estrella de la música derramaba sus lágrimas.

Fuentes cercanas a la pareja dicen que el hijo de la reina Isabel está “completamente prendado de la cantante”, de quien se preocupa constantemente. Sin embargo, por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Esta sería la primera vez que Kylie se decanta por alguien que le saca casi diez años, pues siempre ha preferido hombres más jóvenes.

Habrá que esperar a ver si en un futuro cercano la relación entre ambos trasciende de una fuerte amistad o por el contrario siguen como hasta ahora. Una buena oportunidad para comprobarlo será el próximo 20 de mayo, día de la boda de Pippa Middleton, a ver si el príncipe Andrés lleva a Kylie de acompañante y se salta la regla de la hermana de Kate Middleton sobre no permitir el acceso a “novias no oficiales”.