El padre de Angelina Jolie, el mayor fan de Donald Trump

El actor Jon Voight ha sido uno de los pocos rostros conocidos que ha mostrado su apoyo públicamente al nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El padre de Angelina Jolie no quiso perderse el concierto de bienvenida Make America Great Again! Welcome Celebration.

Durante este acto oficial en el monumento a Abraham Lincoln, Jon Voight aprovechó su discurso para lanzar un dardo envenenado a todos los presuntos enemigos del presidente. Un discurso que consiguió el aplauso de todos los ciudadanos que se acercaron hasta allí para ver de cerca al que será el nuevo presidente de Estados Unidos. Eso sí, eran numerosas las manifestaciones que se celebraron en los alrededores para mostrar el disgusto por la llegada de Trump a la Casa Blanca.

“Todos hemos sido testigos de un año y medio muy agotador para el presidente electo”, dijo el actor.“Hemos sido testigos de un aluvión de propaganda que nos dejó sin aliento con anticipación, sin saber si Dios podía revertir todas las mentiras negativas contra el Sr. Trump, cuyo único deseo era hacer a América grande otra vez”, comenzó diciendo el actor en su discurso.

El actor ha querido hacer un guiño al monumento en el que se encontraban. “Lo cierto es que él no necesitaba este trabajo, y Dios ha escuchado nuestras oraciones, porque aquí está: seremos parte de la historia, todos nosotros. Y el presidente Lincoln, que está sentado aquí con nosotros, estoy seguro de que está sonriendo al saber que América será salvada por un hombre honesto y bueno que trabajará por todas las personas, sin importar su credo ni su color. Así que amigos, tenemos que alegrarnos al saber que desde este momento, veremos una América renovada”, ha zanjado.