El mejor regalo de Marta López viene de ‘Sálvame’

Todos los días no se cumplen 44 años. Eso es lo que pensará Marta López, primera concursante expulsada durante la segunda edición de ‘Gran Hermano’, que acaba de celebrar su 44 cumpleaños rodeada de familiares y amigos. Para anunciar su cumpleaños, Marta no decir que si volviera a nacer, solo habría una cosa que no volvería a hacer. ¿A qué se refiere?

“Fotaza que me encanta para celebrar hoy mi cumpleaños, si chic@s hoy cumplo un añito más, creo que estoy en la mitad de mi vida y si volviera a nacer pienso que volvería a hacer todo, todo menos una cosa de la que me arrepentiré siempre. Quiero agradecer a todos los que hoy habéis decidido dejar todo y venir a estar conmigo, gracias por acompañarme y hacerme sentir especial, estáis los que me queréis. Venga luego a celebrarlo!!!”, ha escrito en una de sus últimas instantáneas de Instagram.

Otros grandes amigos como Kiko Hernández, que también fue concursante de ‘Gran Hermano’, pero de la tercera edición, ha preferido darle una sorpresa a su gran amiga, con la que mantiene una increíble relación a pesar de que no coincidieron en la misma edición de ‘reality’.

“Visita inesperada con tarta incluida!!! Kiko te quiero con locura”, escribía emocionada en su Instagram junto a dos instantáneas, una que muestra cómo fue el encuentro, y otra en la que aparecían con la tarta que Kiko Hernández quiso regalarle a su gran amiga. Por su parte, Kiko Hernández felicitó a la ex concursante de ‘Gran Hermano’ con la foto de la tarta y un “felicidades amiga”.