El llamamiento silencio de la mujer de Toño Sanchís

Lorena, la mujer de Toño Sanchís, ha preferido mantenerse al margen de la presencia de su marido en ‘Gran Hermano VIP’. Mientras acaba de convertirse en uno de los tres primeros nominados (junto a Elettra y Tutto), Lorena se encarga de su casa y de cuidar a los hijos que tiene en común con el representante de famosos.

Toño Sanchís se convirtió este jueves en uno de los nominados de la casa, por lo que la soledad de Lorena podría durar poco si finalmente es expulsado la próxima semana. El representante de famosos ha recibido 28 puntos en las primeras nominaciones, por lo que no cuenta con el apoyo incondicional de la mayoría de sus compañeros.

Aless Gibaja ha sido uno de los que ya ha dejado claro que no se lleva bien con el representante. Y es que parece que el influencer tiene las ideas bastante claras y no dudó en decirles a Marco y Sergio que a él “no le cae nadie mal menos Toño”. “Ha hecho daño a gente que me quiere. Intenté entrar con una página en blanco pero he visto aquí las mismas cosas que vi en televisión. Es como maléfico”.

Lorena ha preferido mantenerse al margen de la presencia de su marido en la casa de Guadalix de la Sierra (Madrid), puesto que en el plató es la hermana del representante, Lola, la que se encarga de defenderlo. La nominación de Toño Sanchís llega unos días después de que se hayan filtrado unos mensajes de apoyo que Lorena escribió a Belén Esteban, y que ahora han visto la luz.

Estos presuntos escritos los habría intercambiado con un amigo y en ellos se podían leer cosas como: “Estoy indignada. Necesito hablar con ella ya”. En otros mensajes decía: “En lo suyo tiene toda la razón del mundo, pero lo que cuenta no es verdad”. Lorena, al parecer, iba mucho más allá y aseguraba: “Me da mucha pena dudar de él. Ojalá algún día pueda decir que me equivoqué. Pero la gente se da cuenta…”.

¿Qué pasará el próximo jueves? ¿Se convertirá Toño Sanchís en el primer expulsado de ‘GH VIP’?