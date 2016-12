El gran susto de salud de Paz Padilla: ¿inocentada o realidad?

Paz Padilla nos ha dado un gran susto. Coincidiendo con el Día de los Inocentes, la presentadora ha compartido una instantánea en la que aparece con el rostro destrozado. “Todo ha quedado en un susto. Quiero dar las gracias a la Unidad de Urgencia del Hospital de la Quirón, he tenido un accidente doméstico con el desatascador del fregadero, me he quemado con sosa cáustica, no me podré maquillar en una semana. Esta tarde no podré hacer el ‘Sálvame'”, ha escrito junto a la imagen.

Algunos de sus seguidores creen que tiene que ver con una broma de la presentadora, ya que hoy es 28 de diciembre, Día de los Inocentes. “Para mi gusto los vendajes no son muy profesionales jajajaja esta tarde te veo en ‘Sálvame’ 😜😜”, “Hoy es 28… y esos remiendos de tiritas dudo que los pongan en ningún sitio”, han sido algunos de los comentarios que le han escrito en la instantánea.

Sin saber si es verdad o una simple inocentada, Paz Padilla ha revolucionado las redes sociales con esta imagen. “Hoy es el día de los santos inocentes!!! Pero no creo que hiciera la inocentada con la salud!!!”, ha escrito uno de sus seguidores, preocupados por el estado de salud de la presentadora de ‘Sálvame’.

¿Es verdad o Paz Padilla nos ha convertido en víctima del Día de los Inocentes?