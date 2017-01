El emocionado mensaje de la hija de Carrie Fisher

Billie Lourd, que solo tiene 24 años, ha sufrido el golpe más duro de su vida, pero, pese a ello, ha encontrado la serenidad para agradecer a sus fans su apoyo, a través de Instagram, con un emotivo mensaje: “Recibir todas vuestras oraciones y amables palabras durante la pasada semana me ha dado la fortaleza durante un momento en el que no pensaba tener fuerzas. No hay palabras para expresar cómo echaré de menos de menos mi Abadaba y mi única Momby (apelativos cariñosos para su madre y su abuela). Vuestro amor y apoyo es un mundo para mí”.

Debemos recordar que Carrie Fisher estaba en un avión llegando a Los Ángeles desde Londres, el pasado 23 de diciembre, cuando sufrió un infarto. Cuatro días más tarde, el 27, fallecía. Su madre, Debbie Reynolds, completamente abatida, murió al día siguiente después de sufrir un derrame cerebral.