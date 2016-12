El bonito mensaje de Gloria Camila a su padre

Gloria Camila tiene claro quién es su ojito derecho. El agraciado no es su novio Kiko, sino su padre, José Ortega Cano, al que ha dedicado unas bonitas palabras. Aunque no es muy normal que Gloria Camila comparta imágenes o mensajes hacia su padre, la joven no ha podido evitar agradecerle todo lo que le ha dado a través de Instagram.

“TE QUIAMO❣ el hombre de mi vida”, ha escrito junto a una imagen en la que Gloria Camila mira a su padre, orgullosa y feliz. La joven no para de dedicar mensajes a su pareja, Kiko, pero no suele hacerlo hacia su padre. “Poder, riqueza, fama. Conseguí todo lo que había deseado y sin embargo me sentía muerto. Sí, estaba muerto. Para darme cuenta bastó sólo una mirada, una mirada que giró mi vida 180 grados”, ha sido uno de los mensajes.