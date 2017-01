El abrigo de 2.000 euros de Kate Middleton

Kate Middleton no deja de sorprendernos. Durante su primer acto del 2017, la duquesa de Cambridge ha lucido un impresionante vestido abrigo de la firma ‘Eponine London’ de 1.650 libras (unos 2.300 euros), con botones, corte en la cintura y falda tableada. Ha sido durante su visita al Anna Freud National Centre for Children and Families (AFNCCF).

Este acto tiene lugar después de celebrar su 35 cumpleaños el pasado 9 de enero, y no ha estado acompañada por su marido, el príncipe Guillermo de Inglaterra. Ha demostrado que es una gran amante de este color, ya que no es la primera vez que la vemos lucir un ‘look’ de este color. Para su pedida de mano, también apostó por un vestido azul eléctrico.

Para completar el impresionante estilismo, Kate Middleton ha llevado unos stilettos azules de terciopelo, una de las tendencias de la temporada, y un bolso del mismo color. En el pelo, ha lucido melena con un discreto recogido.