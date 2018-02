Edurne desvela si tiene planes de ser madre junto a David De Gea

Edurne ha sacado su lado más solidario y se ha encargado de poner la banda sonora a la nueva campaña de Mediaset, ‘La tribu del corazón’, enfocada en concienciar a sus espectadores del cuidado del corazón. La cantante ha sacado un hueco a su apretada agente para amadrinar este acto.

Hay que recordar que Edurne está centrada en su labor como miembro del jurado de ‘Got Talent’, donde coincide con otras caras conocidas como Risto Mejide, Eva Hache y Jorge Javier Vázquez.

Edurne, ¿cómo cuidas tu corazón?

Intento seguir los consejos que dicen en la campaña: no fumo, como sano, hago ejercicio y me relajo, intento no estresarme. Ahora hago menos ejercicio por la lesión de rodilla que tuve. Estoy feliz de aportar mi granito de arena en esta campaña.

¿Tú has vivido de cerca algún caso de pérdida por enfermedades del corazón?

Pues desgraciadamente sí. El año pasado falleció uno de mis músicos por esta causa, que era mi guitarrista y amigo. Fue un golpe durísimo y cuando me propusieron esta campaña pensé que debía ayudar en lo que pudiera.

¿Cómo está de la rodilla?

Ahora estoy empezando a andar, he estado un poco angustiada. Salió todo fenomenal y lo llevo con paciencia. Fue una operación de hueso que tenía pendiente de hace tiempo y la fui retrasando. Tuvieron que cortarme un trozo de hueso y ha sido duro.

En ‘Got Talent’ a veces hay mucho estrés, al menos tensión entre Jorge y Risto.

Yo no me estreso. Es que los dos tienen personalidades muy fuertes, yo les echo la bronca y les digo que hay que cuidar el corazón y relajarse. A veces me veo en medio, pero intento no meterme, que lo resuelvan entre ellos. Está bien que cada uno tenga su manera de ver las cosas y de defender su criterio. Pero ya les conozco y al final se solucionan las cosas a su debido tiempo.

Dicen que tú eres muy benévola.

Este año he sido más sincera que nunca, he dicho muchos ‘noes’. Es que soy buena persona y me cuesta quitarles la ilusión, quizá porque soy artista, fui a muchos castings y sé lo que significa que te rechacen, parece que se te cae el mundo encima. Intento ver más allá del talento.

¿Vas a celebrar San Valentín, te han regalado algo?

No, me voy de viaje ahora mismo. Pero yo creo que el amor hay que celebrarlo todos los días, no soy tan materialista, prefiero los hechos y los sentimientos. Lo importante es que me hagan feliz y me hagan sentir querida.

¿No eres romántica?

Sí, pero de pequeños detalles, alguna sorpresa.

Sigues sin planes de boda. ¿Y de niños?

No, no los tenemos, pero es que no soy de planear esas cosas, llegarán en su momento. Me gustan los niños y tampoco tiene por qué ir en ese orden. Todavía me queda tiempo, soy joven, pero sí entra en mis planes ser madre. Pero vivo el día a día.

¿Qué vas a hacer ahora?

Vamos a grabar las galas en directo para ‘Got Talent’.

¿Qué consejos darías a los que van a ir a ‘Eurovisión’, tú que estuviste allí?

Sobre todo que lo disfruten, que es algo que no van a olvidar nunca. Es un reto muy grande, que les va a marcar y a pesar de toda la presión, es un momento muy bonito y un orgullo representar a España. Creo que la canción es muy bonita y se ve el feeling que hay entre ellos.

¿Qué te parece todos los casos de denuncias de acoso sexual que está saliendo?

Me parece muy bien que se denuncie, pero eso no pasa solo en el cine, pasa en todos los sitios. Por suerte, yo nunca lo he vivido.