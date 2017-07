El duro ataque de Marlene Mourreau a Kim Kardashian

Marlene Mourreau tiene sus códigos estéticos, que muchos podríamos pensar que se acercan más a los de Kim Kardashian que a los de Isabel Preysler o Inés de la Fressange… Pero no… Sus vestidos mini ultra ceñidos, sus evidentes escotes y su preferencia por la ropa que marca curvas, en general, la sitúan más cerca de los gustos de la celebrity norteamericana, pero el último estilismo que ha lucido para salir a cenar en Nueva York ha sido excesivo incluso para Marlene. Kim se puso un sujetador de encaje, de Gucci, bajo una americana negra. Ni camisa, camiseta o top para cubrirse… Y eso a la francesa afincada en España no le parece nada elegante. Así lo ha hecho saber en el Instagram de Semana, donde se ha mostrado clara al escribir: “Qué vulgar, no?

Desde que conocimos a Marlene Mourreau en nuestro país a principios de los noventa gracias a programas como El semáforo, siempre ha cultivado esa imagen de mujer sex y exuberante. Incluso muchos de sus looks intentaban emular a la mujer más sensual de la historia del cine, ni más ni menos que Marilyn Monroe. Pero el estilo de Kim Kardashian no parece que no convence en absoluto a Mourreau.