Don Juan Carlos le cuelga el teléfono a Jordi Évole

Don Juan Carlos se convirtió en el protagonista del último ‘Salvados’ de Jordi Évole. El periodista dedicó su último programa a dos reconocidos periodistas deportivos de nuestro país, José María García, muy amigo del Rey emérito, y José Ramón de la Morena.

Mientras Jordi Évole entrevistaba a García, el periodista sorprendió al invitado llamando a Don Juan Carlos: “¿Qué hace un Rey emérito un miércoles por la mañana?”, preguntaba Jordi Évole a Don Juan Carlos para romper el hielo. El Rey prefirió obviar la pregunta.

“Estábamos aquí hablando con José María, y me decía que si él hubiese tenido la exclusiva de Botswana, él la hubiera dado. ¿Usted cómo se lo hubiera tomado?”, le preguntó Jordi Évole a Rey emérito, que contestó: “Yo con José María hablo de muchas cosas, cuando nos veamos seguiremos hablando”.

Acto seguido, Jordi Évole propuso al Rey emérito que fuera a su programa para poder hablar de todo lo referente a la Casa Real española, algo que pareció no aceptar: “A mí me han dicho que iba a hablar de José María, y con él hablo de lo que sea. No hablo de nada más…”, le contestaba el padre de Felipe VI.

Para sorpresa de Jordi Évole y de todos los espectadores de ‘Salvados’, el Rey Don Juan Carlos tomó una decisión de la que todo el mundo habla este lunes: colgar el teléfono al periodista: “Os mando un saludo y que todo vaya muy bien…”.

“Estoy recapacitando… Nos ha colgado el teléfono el Rey, ¿no?”, dijo el presentador.