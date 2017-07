El disgusto de Nagore Robles

Nagore Robles no recordará este miércoles como el mejor día de su vida. Y es que la colaboradora de televisión ha compartido con sus seguidores el gran disgusto que tiene después de que le hayan robado la cartera: “Me han robado la cartera, y no tengo carnet de conducir”, comienza diciendo en Instagram Stories mientras enseña el papel de su turno en las oficinas de la Dirección General de Tráfico, donde trata de que le den uno nuevo.

Acto seguido, ha confesado lo duro que se le está haciendo, ya que después de bastante tiempo esperando, aún le queda: “Tengo el número 93 y llevo una hora… Me quedan 30 números”, dice disgustada y desesperada.

Esta desesperación contrasta con lo feliz que la vimos hace unos días en el plató de ‘Supervivientes’, cuando declaró públicamente su amor por Sandra Barneda, a quien dejó, literalmente, sin palabras. Todo empezó cuando Sandra preguntó a todos los colaboradores quién era su concursante preferido en el concurso. Y Nagore, entre risas, contestó: “Mi favorita de ‘Supervivientes’ eres tú“. Y cuando el resto de los compañeros comenzó a aplaudir y aclamar, encantados, añadió: “Y después, entre los finalistas, creo que cualquiera se lo merece, menos Alba, que no ha hecho nada. Pero sin duda, para mí es Laura”.

A Sandra Barneda, las palabras de su chica la dejaron completamente descolocada. Tanto que se apresuró a conectar con Honduras, donde se encontraba aún Lara Álvarez, a quien pidió ayuda: “Lara, sálvame de esto. Sálvame, por favor”.

¡Ánimo Nagore!