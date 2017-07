El dilema que plantea Cristina Pedroche a sus seguidores

Cristina Pedroche es una de las famosas más activas en Instagram, donde no para de compartir todo lo que apetece: sus bailes antes de entrar al plató de ‘Zapeando’, sus idas e venidas a Londres junto a su marido, el chef David Muñoz, sus intensos entrenamientos en el gimnasio y su última afición por el yoga.

Pues bien, su intensa actividad en Instagram le ha traído más que un dolor de cabeza, ya que ha sido criticada en muchas ocasiones. Esto le ha llevado a no querer explotar tanto su imagen, algo que parece no gustar a algunos de sus seguidores, que quiere que Cristina, como personaje público, aclare algunas dudas.

“¿De dónde es el mono? No pones de dónde son los vestuarios y considero que es un tema importante para las chicas que te seguimos y adoramos”, le ha escrito esta seguidora. La colaboradora de televisión, que muchas veces no comparte información por las críticas, le ha contestado con la marca del ‘look’ y un: “Luego lo pongo y me decís que hago publi… ¿Qué hago? Yo encantada de decir de dónde son las cosas”.

Cristina no sabe qué hacer y plantea este dilema públicamente, compartiéndolo con sus seguidores. ¿Qué crees tú que debe hacer?