Tal y como publicamos en las páginas de Semana, todo está organizado desde hace meses para que la hija de David Bustamante y paula Echevarría reciba su primera comunión en el mes de junio en san Vicente de la Barquera. Es un deseo de la pequeña Daniella hacerla en la tierra natal de su padre junto a una prima de su misma edad.

Así, hace tiempo que el todavía matrimonio inició los trámites para organizar este evento tan importante para las dos familias. Era de común acuerdo que la comunión se la diese a las dos pequeñas un cura amigo de la familia en un recinto privado en el que pudieran disfrutar de la intimidad que anhelan, y no en la iglesia de San Vicente.

No obstante, todos estos planes podrían estar en peligro en estos momentos. Fuertes diferencias entre las dos familias, y por extensión entre los propios cónyuges, han congelado los planes por decisión de una de las partes. Según información de última hora, Paula Echevarría no está dispuesta a viajar a la tierra de los Bustamante conforme están las cosas. La relación entre la asturiana y su familia política se habría deteriorado especialmente en los últimos días y Paula no está por la labor de acceder al plan que tenían previsto.

La actriz impone celebrar la comunión en un territorio neutral y eso solo podría suceder si la pequeña comulga el día que lo hacen sus compañeros de colegio, el próximo 6 de mayo, algo que nunca estuvo previsto. Las próximas horas serán decisivas para tomar la decisión final pues el tiempo corre en contra.