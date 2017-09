Desvelamos el mensaje que dijo David Bisbal a Chenoa en el momento cobra

David Bisbal y Chenoa protagonizaron uno de los momentos más comentados del concierto ‘OT: El Reencuentro’ tras la polémica y sonada cobra. Ahora, muchos años después de que mantuvieran una relación, Chenoa ha publicado un libro en el que dedica un capítulo a la ruptura con el almeriense.

Durante la presentación de su libro, fue preguntada por lo que Bisbal le dijo al oído tras la actuación que hicieron de ‘Escondidos’, aunque ella prefirió no desvelarlo. Sin embargo, en ‘El programa de AR’, Sandra Aladro ha desvelado qué le dijo el cantante a Chenoa: “Tras la actuación de ‘Escondidos’ y poco antes de protagonizar el momento cobra, David Bisbal le dijo a Chenoa: ‘tranquila… cuánto te he querido…”, ha comentado ante la sorpresa de todos.

La actuación de ‘Escondidos’ de David Bisbal y Chenoa fue uno de los momentos más esperados de la noche del concierto de ‘OT: El Reencuentro’ el pasado 31 de octubre en el Palau Sant Jordi de Barcelona. No decepcionaron, aunque el momento cobra se convirtió en lo más comentado del concierto.

Muchos compartieron el abrazo entre los cantantes desde un ángulo que parecía ser una cobra en toda regla. Sin embargo, visto desde la parte del escenario, no pareció una cobra. Casi un año después, este incómodo momento sigue siendo de lo más comentado y será algo que quedará en la historia de la televisión.

A pesar del tiempo que ha pasado entre la ruptura de David Bisbal y Chenoa, esa historia todavía sigue presente. Si hace un año se desataba la locura con la famosa “cobra” que tuvo lugar en el concierto del reencuentro de ‘OT’, ahora Chenoa habla sin tapujos de cómo fue su dolorosa ruptura con el almeriense.

En su libro ‘Defectos perfectos’ que acaba de publicar hay un episodio íntegro donde relata cómo fue la ruptura con el cantante almeriense.

“Una semana antes de regresas de su viaje, David me envió un ramo precioso con una nota que decía algo así como ‘Ya llego’. Yo seguía flotando en mi nube de amor y flores blancas, cómo no iba a hacerlo. Cuando regresó, yo estaba trabajando y, al volver a casa, me lo encontré con la maleta hecha. ‘Tengo que pensar, necesito tiempo, mejor lo dejamos’”. Para continuar: “Ya había pasado otra vez y él había vuelto al poco tiempo, arrepentido y con las cosas claras: Él me quería. Y punto”. Estas son algunas de las cosas que trata Chenoa en su libro, algo de lo que se ha pronunciado Bisbal: ““Lo del reencuentro de ‘Operación Triunfo’ se hizo porque se habían superado muchas cosas, pero no solo entre ella y yo, también entre los compañeros”.