El desesperado mensaje de Carlos Navarro ‘El Yoyas’ que ha alarmado a sus allegados

Carlos Navarro ‘El Yoyas’ ha vuelto a ser noticia tras la polémica con su ex pareja, Fayna Bethancourt. El ex concursante de ‘Gran Hermano’ ha preocupado mucho a su familia y a sus seguidores después de compartir unos desesperados mensajes a través de Facebook: “En la soledad de mi habitación, había un ganador discutiendo con un perdedor. El problema es que solo estaba yo. No sabía si hacerle caso a mi cabeza o escuchar a mi corazón, si tirarme a la vecina o tirarme por el balcón”.

Sin embargo, no es el único mensaje preocupante que ha publicado. ‘El Yoyas’ ha compartido otro en el que se dirige a sus hijos: “Vuestro presente, mi futuro. Mi eterno sueño, vuestra eterna pesadilla. Vuestro ser, mi vida. Vuestra sangre, la mía. Vuestros corazones, mi familia. Vuestras penas, mis espinas. Vuestras vidas, mi alegría”, ha comenzado diciendo en otro de los vídeos.

“Nacidos para vivir, vivimos para morir, no sin antes amar y sentir. Creedme y nunca moriré. Recordadme y siempre existiré. Amadme y no me adoréis. Amadme y no me adoréis. Valoradme y no me juzguéis. Vivid y no me olvidéis. Buscadme y me encontraréis. Llamadme y acudiré, pero soportad sin dolor la enorme frustración de hablarme y que no conteste, de abrir los ojos y dejar de verme, de vivir y no tenerme. De vuestro padre que os quiere”, concluía.

Hay que recordar que su ex pareja, la también ex concursante de ‘Gran Hermano’, le denunció hace apenas unas semanas por supuesto maltrato. ‘El Yoyas’ está viviendo uno de sus peores momentos y se refugia en la escritura para superar el delicado momento por el que pasa. Actualmente tiene una orden de alejamiento de Fayna.