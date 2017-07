El desagradable suceso que ha vivido Jon Kortajarena en Londres

Yesterday I was attacked and robbed in #London streets. I have no way to contact my people. I'm fine, but I just want to report any kind of violence, physical or verbal. It's never justified. For any reason.. to anyone. Ayer fui atacado y robado en las calles de Londres. No tengo forma de contactar con mi gente. Estoy bien, pero desde aquí quiero denunciar cualquier tipo de violencia, física o verbal. Nunca está justificada. Por ninguna razón.. A nadie.

A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) on Jul 16, 2017 at 2:26am PDT