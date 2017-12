David Bustamante: su verdadero motivo para dejar de seguir a Paula Echevarría en las Redes

El pasado 12 de diciembre David Bustamante realizó un gesto que está dando mucho que hablar. El cantante dejó de seguir a Paula Echevarría en Redes Sociales, algo que no había sucedido antes.

La decisión de David Bustamante llegó después de que Paula Echevarría publicase fotografías y vídeos de el puente que había pasado en Baqueira rodeada de amigos. Una escapada en la que se la pudo ver disfrutando de divertidas fiestas nocturnas o esquiando junto a su hija Daniella.

‘El programa de Ana Rosa’ cuenta entre sus filas de colaboradores con algunos periodistas que o bien tienen contacto directo con los protagonistas de la historia, o bien reciben información de su entorno más cercano.

Dependiendo de qué lado venga la información, si de David o de Paula, los motivos de que el cántabro haya dejado de seguir a Paula, cambian.

Cristina Tárrega, amiga personal de Paula Echevarría, asegura que el matrimonio sigue en pie a pesar del distanciamiento y que no existe ningún acuerdo firmado entre ambos: “Están separados físicamente, pero no emocionalmente”. “Hay reacciones que son consecuencia de un simple calentón”, ha dicho. “Un calentón que dura desde enero”, le ha respondido Antonio Rossi, irónico, dando a entender que la realidad de la pareja es muy diferente a la que Paula le cuenta a su amiga.

Marisa Martín Blázquez, sin embargo, asegura haber hablado con el entorno cercano a David Bustamante: “Parece que David y Paula tenían pactadas algunos acuerdos en la forma de actuar. A juicio de David, Paula no lo está cumpliendo. Han tenido una discusión porque ellos habían pactado no usar una situación familiar. No subir imágenes en Instagram del núcleo familiar”. “David no está de acuerdo con la sobreexposición que está haciendo Paula de su vida y su hija”. “Los asesores le han aconsejado que mantenga el perfil bajo que ha mantenido en Redes Sociales y la familia también le ha animado a que actúe así”.