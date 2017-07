David Bustamante admite haber engordado 12 kilos y el motivo

David Bustamante ha engordado 12 kilos y le gustaría recuperar la forma de antes, pero también tiene muy claro que no hay que ser tan severo con la gente que tiene sobrepeso: “La gente es bastante cruel con estas cosas y faltan al respeto cuando ven a alguien pasado de peso”.

El cantante admite que ha engordado 12 kilos en una entrevista concedida a Cadena Dial, en la que también ha desvelado el motivo de esta situación: “Ha sido un año diferente para mí, hay personas a las que con el estrés se les cierra el estómago y eso que ganan. Intentaré buscar de nuevo la mejor versión de mí, estoy haciendo deporte”, ha dicho el exconcursante de ‘Operación triunfo”.

Bustamante quiere perder los kilos de más y por eso ha manifestado que “ojalá que pierda estos 12 kilos. Me conocieron durante mucho tiempo así, soy un poco boomerang. Hay momentos en que estás más inspirado y otros en los que pierdes la iniciativa y la rutina de hacer deporte”.

Hace ahora un año, en las redes sociales, el cantante ya había abordado esta misma cuestión: “Hay personas que en épocas de estrés apagamos la ansiedad con la comida, no, no es agradable que gente sin escrúpulos te esté recordando continuamente que no estás en tu peso”.