Bueno amigos, como no hemos podido cantar en directo en la final de operación triunfo por problemas técnicos. Os dejo el video de mi ensayo de la tarde. Cosas del directo. Nadie tiene la culpa. Todo el mundo hizo lo posible por solucionar este problema.Dicho esto, lo más importante es felicitar a los finalistas, y a la ganadora Amaia, ellos son los verdaderos protagonistas. Me encantó salir al final y acompañarles. Os quiero.

