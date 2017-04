El ‘dardo envenenado’ de Fran Rivera a Isabel Pantoja

Fran Rivera cambia la silla de ‘Espejo Público’ por el sillón de Toñi Moreno en ‘El árbol de tu vida’ para abrirse en cuerpo y alma a la presentadora. El torero hace un repaso por su vida, desde sus orígenes, pasando por su infancia hasta la actualidad. En este viaje se sorprendió con fotografías y vídeos inéditos de sus padres, Paquirri y Carmen Ordoñez.

Pero también habló de Isabel Pantoja, la exmujer de su padre Paquirri y madre de su hermano Kiko Rivera. Han sido muchas las veces que el torero y la tonadillera se han visto enfrentados por la herencia de Paquirri, ya que por ley las pertenencias del torero deberían de haber sido repartidas entre sus tres hijos Kiko, Fran y Cayetano. Pero, al parecer, los dos últimos no recibieron nada, pero tampoco quisieron presionar más la situación para salvar la relación (ahora buena) con Kiko Rivera. De hecho hace unos meses en ‘Espejo Público’ dijo: ’33 años después, Cayetano y yo todavía no tenemos las cosas de mi padre, es algo que no me entra en razón’, explicó. Ahora Fran, aprovecha su paso por el programa para mandarle un “turbio” mensaje a Isabel.

Y es que él tiene claro que Isabel Pantoja no tiene que darle explicaciones ni a él ni a su hermano Cayetano, sino al propio Paquirri: ‘el día que ella suba pa’rriba tendrá que darle explicaciones a mi padre’, sentenció Fran Rivera. Después, tras haberse dado cuenta del fuerte mensaje que acababa de transmitir, aflojó sus palabras con la siguiente frase: ‘Espero que eso pase tarde’. Además, también dejó claro que no tiene intención de comprar Cantora para ayudar a sanar las deudas de la tonadillera, ya que sabía que habían sido muchos los rumores que rondaban sobre ello. Fran Rivera aseguró que Cantora ya no era la que él había conocido durante su infancia. ¿Este mensaje volverá a enfrentar a los hermanos Rivera?

Durante su paso por el programa también recibió algunas sorpresas de su mujer Lourdes Montes, su hermano Cayetano, sus tíos Antonio y Teresa, entre otros. También se vio visiblemente emocionado cuando habló de su madre Carmen Ordoñez: ‘Fue muy difícil ser su hijo, a veces porque no entiendes, y cuando entiendes ya es tarde. Pero también fue maravilloso. Fue más maravilloso que difícil’, aseguró el torero. Además sentenció que: ‘La echo mucho de menos’.