Dafne Fernández, como Lydia Lozano, acosada por una fan

Dafne Fernández se ha convertido en una de las protagonistas del día después de la confesión tan sorprendente que hizo durante su presencia como invitada en el programa ‘Mi casa es la tuya’, que conduce Bertín Osborne. La actriz española estuvo acompañada de sus compañeros de reparto en la película de Álex de la Iglesia, ‘Perfectos desconocidos’, Pepón Nieto, Juana Acosta y Ernesto Alterio.

Todos los invitados, junto a Bertín Osborne y su mujer, Fabiola Martínez, se sentaron alrededor de la mesa para hacer algunas confesiones. Cuando llegó el turno de Dafne Fernández, desveló uno de sus momentos más duros: “He llegado a pasar mucho miedo. Todo el mundo tiene ahora una cámara en el móvil”, comenzaba diciendo Dafne.

Precisamente los móviles o dispositivos electrónicos se convierten en un elemento fundamental de la película de Álex de la Iglesia, algo a lo que Dafne le tiene un gran respeto, ya que cualquiera puede convertirse en un paparazzi y fotografiarte por la calle mientras disfrutar de un momento de relax.

Dafne ha confesado que ha sentido miedo en algún momento tras vivir una experiencia muy llamativa con una fan: “Una vez salí de casa y en el felpudo tenía regalitos de una fan. Ahí me empecé a asustar”, declaraba ante la sorpresa de sus compañeros. La confesión fue tan llamativa que muchos seguidores del programa, muy sorprendidos, se hicieron eco de la noticia.

“No puse nada en mi casa. No lo sé, quizá fue por el barrio o porque la gente pregunta y hace deducciones. No lo sé, pero pasé mucho miedo. Hay que tener muchísimo cuidado”, explicaba sobre cómo podría haber conseguido la fan la dirección de la casa de la actriz, ya que desveló que jamás pone nada sobre su domicilio en las redes sociales.

No es el único rostro conocido que ha experimentado esta sensación de miedo por una fan. La última que desveló que sufrió “acoso” por parte de una seguidora fue Lydia Lozano, que durante tres años vio cómo la fan le hacía llamadas telefónicas, le mandaba audios e incluso, difundió su número de teléfono privado.

“Era pesada, pero le seguía el juego porque me dijo que tenía problemas en las manos y en los pies, que le dolían mucho”, comenzó explicando en el plató de su programa. La decisión más rotunda por parte de Lydia llegó cuando la joven de 19 años la metió en un grupo de WhatsApp, momento en el que decidió bloquearla.

La cosa no terminó ahí, ya que tras bloquearla en esta conocida aplicación, Lydia volvió a recibir una llamada de la fan, y la colaboradora estalló: “No vuelvas a dar mi teléfono. ¿Te has enterado? Ya puse una demanda a otra persona por este mismo motivo, y la gané”, desveló con contundencia Lydia.