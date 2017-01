Cristina Rodríguez, nominada al Goya y loca de amor: “Amo a mi novio”

Cristina Rodríguez es hoy más conocida por el gran público gracias a su participación en el popular programa de televisión ‘Cámbiame’, presentado ahora por Carlota Corredera. Pero la carrera de Cristina Rodríguez cuenta con más de 20 años de trayectoria y antes de ‘Cámbiame’ su trabajo como figurinista y estilista ya destacaba dentro de la profesión y del mundo del rodaje.

“Me levanto a las cinco, descargo camiones, lavo la ropa, huelo a ver si las camisas están sucias… Creéis que, porque vaya así vestida, no curro, pero yo curro mucho”, confesaba durante el cóctel de nominados a los Goya que se celebró en el Hotel Ritz y al que Cristina acudió por optar a dos estatuíllas de ‘el cabezón’, una por su trabajo en la película ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’ y la otra por ‘Tarde para la ira’.

Cristina Rodríguez se siente pletórica. No es de extrañar. Al éxito profesional que atraviesa, sintiéndose valorada y respetada por sus compañeros, realizando un trabajo que le entusiasma, tiene que añadirle el éxito en lo personal. Cristina nos ha hablado de su novio y su mirada delata que no puede estar más enamorada: ” “Es un buen tipo, el primer hombre que, aunque le va bien profesionalmente, piensa en mí. Por las mañanas me manda las audiencias”.

Cristina se niega a dar más datos sobre él: “Si doy su nombre me mata”, pero sí nos ha contado que es de Madrid y que le ama: “Amo a mi novio y, por favor, pido que luego no sea un psicópata, que siempre me pasan estas cosas a mí, pero ha habido tantas personas con las que he compartido tantas horas a lo largo de 25 años de carrera…”.

Aunque es evidente que a Cristina se le cae la baba con su chico, como buena profesional no quiere mezclar trabajo y placer. Cristina prefiere ser precavida y al preguntarle si mencionaría a su pareja en el discurso de agradecimiento, ella confiesa: “”Se lo merece, pero llevo con él un año. A ver si luego me deja y luego cada vez que lo vea lo recuerdo.”

De momento, Cristina acudirá a la gala de la entrega de los Premios Goya el 4 de febrero, acompañada por su pareja, aunque confiesa que posarán por separado porque a él no le gusta mucho el mundo mediático. Difícil lo va a tener con una Cristina Rodríguez que jamás pasa desapercibida….