Cristina Pedroche: ‘Si se han asustado por el vestido de las Campanadas… ojo con los de Tú si que sí’

Cristina Pedroche será la encargada de conducir el nuevo talent show de La Sexta, 'Tú si que sí'. Un nuevo programa donde podremos descubrir el talento de los concursantes que pasen por el escenario. Junto a ella, estará el jurado representado por Soraya Arnelas, Rafa Méndez y Silvia Abril, que será el encargado de decidir si los talents pasan a la siguiente fase o no.

Cristina Pedroche se enfrenta a un nuevo reto televisivo, tras su experiencia en Pekín Express, un formato totalmente distinto a este: ‘Es diferente y como tal, yo también soy distinta. En Pekín era más seria y aquí es más divertido todo’. La presentadora asegura no tener ningún talento oculto a pesar de que su madre diga “que es muy talentosa”. Para ella, salir al escenario y defenderse con tanta soltura es algo natural y que le sale por ella misma : ‘Nunca me presentaría a este tipo de concursos porque no sabría con que presentarme’, aseguraba. Una de las cosas que menos les gusta de este tipo de entretenimiento es la aparición de animales en televisión. Asegura que sufre mucho y se preocupa más por ellos que hasta por las propias personas.

Hace tan solo unos días que Cristina era la estrella de las Campanadas por su vestido, que año tras año es el más esperado y que se convierte viral en las redes sociales en cuestión de minutos. Al igual que otros años, la presentadora se ha visto implicada en una serie de críticas a las que ella ha sabido defenderse muy bien: ‘Estoy feliz con lo que he hecho y con lo que soy. Soy una mujer con total de libertad para ponerme lo que quiera. Las críticas no me importan. Yo soy la única que decide mi vestido, no es cuestión de datos de audiencia’, explicaba. Sobre el supuesto plagio ha respondido alto y de forma contundente: “El otro es un bañador y el mío un córset. Me da igual lo que digan”. Además, nos ha advertido que: “Si se han asustado por el vestido de las Campanadas… ojo con Tú si que sí”, respondía alegremente.

Cristina Pedroche comienza el año 2017 con un inmejorable regalo de reyes: la llegada de este nuevo programa. Pero además, continuará siendo habitual en Zapeando y está trabajando en un nuevo programa, también de La Sexta, Dentro de, en el que siguen trabajando. Como propósitos para este año se ha propuesto practicar más deporte, pero disfrutando de él. Sin olvidar a su marido, el chef Dabiz Muñoz y a su familia, con la que quiere pasar más tiempo. De momento, Cristina y su pareja continúan a caballo entre Madrid y Londres, donde el chef ha abierto su último restaurante.