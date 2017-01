Cristina Castaño, su nuevo reto tras “La que se avecina”

Cristina, ¿qué te llevó a embarcarte en el proyecto?

Dos motivos principales: el personaje y los guiones. Constanza es un bombón. Es un regalo para cualquier actriz interpretar a una reina tan bien escrita. Yo me la llevo en el corazón. El principal motivo fue que me interesaba el personaje, y luego, por supuesto, la productora rodar en Galicia, volver a mi tierra y coincidir con muchos compañeros con los que ya había trabajado.

¿Cómo ha sido compartir trono con Asier Etxeandia?

Maravilloso. Asier es mi rey, lo adoro. Y ha sido una coincidencia preciosa porque él también hizo Cabaret en su momento en el teatro, de maestro de ceremonias, y yo ahora soy Sally Bowles. Lo he descubierto como compañero y es un auténtico lujo.

Has compaginado esta serie con la obra “Cabaret”.

Sí, sigo con la gira de Cabaret, junto a Alejandro Tous, y Amando Pita, que probablemente esté todo este año, pero afortunadamente puedo compaginarla con otras cosas. Ya lo hice con “La que se avecina”. Soy muy trabajadora y una apasionada de mi profesión, así que cuando me vienen oportunidades de este tipo, no las rechazo. Lo doy todo.

¿Dejaste “La que se avecina” por “El final del camino”?

No, cuando me fui de la serie estaba con el teatro pero no tenía nada más.

¿Y no te daba vértigo dejar una serie de tanto éxito después de siete años?

Cuando dejé la serie, estaba libre y al poco salió el papel de Constanza. No me esperaba tener trabajo tan pronto y menos un papelazo de este tipo. Fue un riesgo que gané. Mi carrera es más extensa que “La que se avecina” pero entiendo que han sido siete años dando vida a Judith y que es normal la gente me identifique con ella. A ver como reacciona la gente pero considero que esto es una carrera de fondo y espero que Constanza sea el primero de muchos personajes que me quedan por venir.