El sorprendente encuentro entre Cristina Castaño y Froilán

He aquí una prueba de cómo me gusta prepararme los personajes. Puro método 😉 Este guiño no lo entenderá todo el mundo. Sólo los 4.200.000 espectadores que vieron el primer capítulo de @cuerpodeelitetv Por cierto, GRACIASSSSSS Por cierto, mañana a las 22'40h emitimos el segundo. En @antena3com Por cierto, Froilán, el de verdad, un encanto conmigo. #CuerpoDeÉlite #Froilán #Antena3

