Cristiano Ronaldo y el ¿anillo de compromiso? de Georgina

Según la prensa portuguesa, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez están esperando una niña que nacería en el mes de noviembre… Un motivo suficiente para formalizar su relación, pero ahora hemos visto a la pareja del futbolista luciendo un anillo que muchos interpretan que podría ser de compromiso.

El mencionado anillo no es precisamente discreto. Lo luce en el dedo anular de la mano izquierda y hasta el momento no teníamos constancia de esta joya. ¿Será cierto? De momento no se han pronunciado al respecto.

La imagen de esta anillo fue captada durante este fin de semana en el estadio José Alvalade del Sporting de Lisboa, equipo en el que militó la estrella del Real Madrid y del que es socio.

Cristiano, que ya tiene tres hijos, Cristiano jr., los recién nacidos Eva y Mateo, está felicísimo con esta bonita familia. Ahora podrían estar sonando las campanas de boda.