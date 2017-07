Cristian Castro se separa, de nuevo, 28 días después de su boda

Cristian Castro parece no tener suerte en el amor. El cantante se casó el pasado 23 de mayo en México y 28 días después del ‘sí, quiero’, se ha separado (por tercera vez). Así lo ha confirmado él mismo a un programa de televisión argentino: “Sí, fue en la luna de miel, por así decirlo, rompimos 28 días después de casarnos, así que realmente una vergüenza, me avergüenzo, sí, pero si así se ha presentado el destino…”, comenzaba explicando el cantante.

El cantante cree que ha sido un problema de ambos: “Yo cumplí, traté de estar bien con ella, y ella también trató de estar bien conmigo, pero simplemente no pudo ser”, comenta apenado por el final de su corto matrimonio con la violinista Carol Victoria Urbán.

Según él mismo apuntó, en la separación no tuvieron que ver terceras personas. “No nos conocemos bien”, explica como el principal motivo de su separación. “No nos dimos tiempo para conocernos bien, esa es la versión real, y por eso pasaron las cosas… los malos entendidos que no estaban previstos”.

Esta decisión ha sentado muy mal a Cristian, que asegura estar consternado: “Esto no es un juego. Me la juego muy rápidamente por el matrimonio y por el amor y, de repente, no sale que nos podamos llevar bien”.