Consejos para gestionar la ansiedad, la angustia, el miedo…

DIME CÓMO TE SIENTES Y TE DIRÉ EN QUÉ ESTÁS PENSANDO ÚLTIMAMENTE

¿Cómo creamos la angustia? Cuando estamos pensando una y otra vez en un pasado que no podemos cambiar: ¿Por qué no hice aquello…? ¿Por qué reaccioné así…? ¿Por qué no dije lo que sentía…? ¿Qué habría pasado si me hubiese atrevido a…? ¿Cómo puedo recuperar el tiempo que perdí…? ¿TE SUENAN ESTAS PREGUNTAS?

Lo grave es que la angustia se puede convertir en depresión si no la frenamos. Se trata de aceptar y entender que todo lo que ha pasado es una experiencia que forma parte de nuestra vida y que, cada una de esas experiencias han sido importantes para ser las personas que somos hoy, únicas e incomparables. Agradece cada día lo vivido y déjalo pasar.

¿Y cómo creamos la ansiedad? Cuando le estamos dando vueltas y vueltas a las preocupaciones de un futuro que solo existen en nuestra imaginación. Tengamos en cuenta que el 90% de nuestros pensamientos son negativos (aunque nos resulte extraño, así es). Parece que nuestra mente está entrenada para «hacernos sufrir» cuando nosotros lo que realmente queremos es vivir en paz y disfrutar de la vida tranquilamente. La mayoría de las cosas que pensamos (el 99%) jamás van a suceder, solo están en tu cabeza. Estamos sufriendo por lo que «quizás suceda». ¡Es urgente frenar esos

pensamientos!

ENTONCES, ¿QUÉ HACEMOS? ¿CUÁL ES LA SOLUCIÓN?

[[ La solución está en saber gestionar nuestros pensamientos. Y es, como todo, cuestión de práctica.

[[ La mente es algo abstracto que se apodera de ti cuando tú le das permiso, aún sin ser consciente. Sin darte cuenta te dejas arrastrar por tus pensamientos, te enredas en ellos y, cuando te das cuenta, ya es tarde… Sientes tanta angustia, ansiedad o miedo que no te sientes capaz de disfrutar de tu vida.

[[ Entonces, ¿qué podemos hacer para gestionar la ansiedad, la angustia y el miedo? No dejarnos arrastrar por nuestros pensamientos negativos y potenciar los pensamientos agradables que sí alimentan nuestro bienestar.

[[ Unas pequeñas pautas que te van a ayudar a entrenar tu mente y llenarla de pensamientos agradables. Toma nota y, ¡a practicar!

PRÁCTICAS MINDFULNESS PARA LA VIDA DIARIA

1. Disfruta del nuevo día que la vida te ofrece

2. El foco de atención en el presente

3. Aprende a escuchar a los demás

4. La comida es tu momento

5. La lista que te ayudará

UN COMPLETO PROGRAMA ONLINE DE 8 SEMANAS QUE TE VA A AYUDAR

Está demostrado científicamente que si practicamos la atención plena durante 8 semanas, las redes neuronales de nuestro cerebro cambian y mejora nuestra experiencia de vida. Para esto, es necesario practicar meditación y aplicar la atención plena en cada uno de los momentos de nuestra vida.

