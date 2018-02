Conoce los secretos de las parejas felices

LA clave de las parejas está en el deseo de ambos de permanecer unidos y de querer ser felices. Suena fácil, pero lo cierto es que la rutina, los niños o el trabajo a veces acaban pasando factura. ¡Toma nota y disfruta el amor!

1 EL AMOR ESTÁ EN EL CEREBRO

Cuando nos enamoramos, un cóctel de neurotransmisores y hormonas invaden nuestro cerebro y segregamos las hormonas del amor: oxitocina, dopamina y serotonina.

La oxitocina es la hormona de los vínculos emocionales, del cariño y la protección. La dopamina es la del placer y del deseo, y la serotonina la de la felicidad.

2 LAS RELACIONES SEXUALES UNEN

El sexo hace que se liberen las hormonas «del apego» como la oxitocina y la vasopresina. Éstas logran producir una sensación de unión especial con la otra persona, potenciando la relación sentimental, aumentando el atractivo de la pareja y fortaleciendo vínculos que favorecen la monogamia.

3 PARA QUERER, DEBES QUERERTE

Sólo una persona que se quiere a sí misma puede querer a los demás. Si tú te sientes necesaria, importante y valiosa, no necesitarás el reconocimiento de nadie y podrás dar amor por el simple placer de darlo. En cambio, una persona que no se gusta y se quiere, buscará utilizar a otras personas para reafirmarse y satisfacer sus necesidades afectivas.

4 LA FELICIDAD ESTÁ PRIMERO EN TI

Tú eres la única responsable de tu felicidad. Tenemos impuestas las relaciones de pareja y, aunque hayamos tenido varios desengaños amorosos, seguimos deseando enamorarnos. Si no sabes estar bien sin alguien a tu lado, buscarás una relación para evitar la soledad. Pero si no aprendes a estar sola, tarde o temprano culparás a tu pareja de tus carencias y nunca serás feliz.

5 NO ES LO MISMO QUERER QUE AMAR

Amar es respetar a la otra persona en su totalidad, es darle alas para que sea lo que quiere ser, aún cuando su camino sea diferente al tuyo. En cambio, querer es apegarse a las cosas y a las personas desde nuestras necesidades. Recuerda que si el amor es de verdad ninguna razón cambiará lo que sientes, ni el tiempo, ni las dificultades.

6 LA INFIDELIDAD NO ES DESAMOR

Una pareja es una relación exclusiva entre dos personas, y les corresponde únicamente a ellas determinar las bases por las que se va a regir su relación. Por lo tanto, sólo ellas pueden determinar si la infidelidad está permitida o no. Hay que ser honesto y hablarlo, ya que si no hay consenso la otra persona puede sufrir y la pareja puede llegar a romperse.

7 SABER PERDONAR ES FUNDAMENTAL

No hay nada peor para una pareja que sacar a relucir errores cometidos en el pasado cada vez que hay una discusión. Perdonar nos ayuda a sanar, y además, produce una maravillosa sensación de liberación.

8 AMAR ES COMPROMISO

Al igual que las necesidades de un niño van cambiando, también varían las de nuestra pareja. Para tener un compañero de vida, debemos crecer y evolucionar juntos. Hay que tener presente que lo que funcionó ayer puede no ser suficiente hoy, porque ya no somos los mismos. Es importante estar atentos a las nuevas inquietudes de nuestra pareja siempre.

CLAVES PARA FORTALECER EL AMOR

Si eres mujer…

Realiza críticas constructivas. Para ello es muy importante que no ataques a tu pareja, simplemente señala cuál es el comportamiento que te ha molestado. Si además ofreces una solución para la próxima vez, él te lo agradecerá.

Comunícate abiertamente y con honestidad. Es importante que no te calles, pero debes decir lo que piensas sin atacar a nadie y ciñéndote sólo al tema presente. Él no puede leerte la mente ni saber lo que quieres.

Mantente serena y ten autocontrol. Si pierdes los nervios, él se bloqueará y cerrará toda vía de comunicación. Tener la calma es fundamental para que la comunicación fluya.

Si eres hombre…

Afronta los conflictos. Aunque a veces pienses que si no hablas de ellos los problemas no existen, debes sacarlos a luz para poder resolverlos.

Dale tiempo a las discusiones y no trates de zanjarlas lo antes posible. Tu chica necesita expresar sus quejas. Quiere ser escuchada y sentir como sus sentimientos te importan.

Habla siempre a tu pareja desde el respeto. El desdén es la actitud más corrosiva de un matrimonio. Supone una

actitud de desprecio y superioridad

hacia la otra persona y no es fácilmente

perdonable.

IDEAS PARA REGALAR

Escríbele una carta. Con la llegada del WhatsApp se ha perdido el romanticismo de las cartas, pero éstas son un maravilloso regalo donde expresar lo que sentimos hacia alguien.

Hacer un viaje solos. Muchas veces las parejas se sienten más unidas después de realizar un viaje juntas. Salir de la rutina siempre es una buena idea para avivar la pasión.

¿Una planta? Al igual que el amor, una planta necesita cuidados para vivir. Por lo que es un bonito símbolo para recordar siempre que hay que cuidar la relación.