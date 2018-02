¿Qué colaborador de ‘Sálvame’ estaría interesado en comprar ‘Villa Chatín’ a Kiko Hernández?

Kiko Hernández quiere vender su casa, la ya mítica ‘Villa Chatín’, un hogar que creó hace 15 años con mucha ilusión y esfuerzo.

Para Kiko, su casa ha sido un sueño logrado y admite que sus muros encierran muchos recuerdos. Pero ahora, la vida del colaborador ha dado un giro radical con la llegada a su vida de sus dos hijas, Abril y Jimena.

Kiko Hernández ha decidido vender ‘Villa Chatín’ y de ello ha hablado en su programa, ‘Sálvame’.

No hay nada como hacer publicidad en televisión. Si hacía tan sólo un día que Kiko Hernández había comunicado esta decisión fuera del circuito televisivo, ha sido mencionarlo en la pequeña pantalla y en directo, para que en pocas horas haya aparecido un comprador que no ha dudado en ponerse en contacto con el colaborador durante una publicidad.

Al volver a la emisión en directo, Kiko Hernandez se ha mostrado de lo más feliz: “Ya tengo un posible comprador para mi casa. ‘¡Un día. Sólo un día me ha hecho falta para encontrar un comprador!”, decía emocionado.

Pero la sorpresa ha llegado cuando Kiko ha confesado que este comprador se trataba de una persona muy conocida y que además trabajaba con él en ‘Sálvame’.

Jorge Javier Vázquez ha pensado que se trataba de una broma. Ha tenido que ser Gema López la que asegure al presentador que lo que contaba Kiko era cierto: “Yo he sido testigo de esa llamada y lo que dice Kiko es cierto”.

Finalmente Kiko Hernández no ha podido resistir la tentación de desvelar el nombre: “El comprador de mi casa es ¡Alonso Caparrós!. Me ha llamado y me ha dicho que iba a pedir un crédito al banco”.

Habrá que esperar a ver si Caparrós no se hecha atrás en su decisión. Si cierra la operación, pronto ‘Villa Chatín’ pasará a ser de su propiedad.