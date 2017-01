Chenoa respira aliviada…

Chenoa ha tranquilizado a todos sus seguidores a través de su cuenta de Instagram, los cuales estaban pendientes del estado de salud de su adorada Shirly, una bichón maltés a la que Chenoa adora y de la que no se separa nuca.

Shirly es su compañera de vida, hasta tal punto que incluso acompaña a Chenoa en muchas de las giras y promociones que realiza la cantante.

La adorable perrita sufrió hace unos días un preocupante problema de salud que obligó a la cantante a ingresarla para que fuese intervenida de una operación quirúrgica.

Así lo anunciaba Chenoa en Redes Sociales: “Hola amores, llego de trabajo.

Para todos los que estáis preocupados por Shirly que sepáis que ha salido todo bien. Ahora mucho reposo y que evolucione bien. Mil gracias por el cariño y empatía con mi preocupación con mi divina Shirly”.

Su amada mascota ya ha sido operada y todo ha salido bien. La pequeña Shirly ya se encuentra en casa para descanso y tranquilidad de Chenoa. Así agradecía la cantante el cariño recibido y el trabajo que ha realizado tod el equipo de veterinarios que se han encargado de cuidar de la salud de Shirly: “Ya la tengo. Después de dos días de preocupación le dieron el alta de su operación. Ahora mimos a raudales y darle toda la calidad de vida que pueda.Gracias por vuestra luz. Andamos agotadas pero con gasolina para salir adelante.🕯💖 y gracias a los veterinarios maravillosos que han estado fabulosos (Toni, Amparo y equipo mil gracias)”.

Chenoa ya puede centrarse de nuevo en sus proyectos con tranquilidad. La cantante, que forma parte del jurado de la quinta edición de ‘Tu cara me suena’, continuará con esta labor en el nuevo formato que está preparando Gestmusic, ‘Tu cara no me suena todavía’, un talent show donde los participantes continuarán imitando a cantantes de reconocido prestigio, pero esta vez se tratará de concursantes anónimos.

Chenoa es uno de los miembros del jurado que mantendrá la productora para este nuevo formato. Las grandes ausencias serán Lolita y Carlos Latre, que no podrán participar por problemas de agenda.