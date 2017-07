Chenoa presume de cuerpazo en bikini

Chenoa siempre nos está regalando imágenes con distintos estilismos. Sus selfies en el ascensor con sus looks mañaneros ya son todo un clásico en su cuenta de Instagram.

Pero pocas veces se anima a presumir de cuerpo ligerita de ropa. Con la llegada del verano, la cantante ha hecho una excepción y se ha decidido a posar en biquini.

“Uy uy uy q me voy a dar un chapuzón que me lo he ganado.

Al agua pato!!! Buen finde.

#soyhumana #soybikini #soyloqves (mano garra vuelve jajajajajja), bromea Chenoa. Se ha plantado un dos piezas de lo más cuco y se ha atrevido con un selfie de cuerpo entero delante del espejo.

Lo cierto es que no ha dejado indiferente a nadie. Además de ser muy guapa, Chenoa luce un tipazo de infarto. El bikini le sienta de maravilla y su cuerpo luce más delgado y moldeado que nunca.

Se nota que Chenoa se siente cada vez más cómoda con su cuerpo. Hace pocas semanas, la cantante nos regaló un sensual selfie en el que posaba de rodillas sobre la cama vistiendo un atrevido body. Una imagen muy sugerente que insinuaba una figura envidiable.

Esta vez Chenoa ha dado un paso más y se ha atrevido a mostrarse de cuerpo entero. Sin duda, todo un regalo para sus fans.